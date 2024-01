Pil in crescita dello 0 | 2% | Eurozona in stagnazione | economia rischia di rallentare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’italiana continua la suaanche nel quarto trimestre del 2023, col Pil ancora in positivo, mentre nell’si registra l’ennesima. È quanto emerge dai dati Istat sul Prodotto interno lordo italiano, con le stime corrette per gli effetti di calendario e destagionalizzato che, con tre giornate di lavoro in meno rispetto al trimestre precedente, è cresciuto0,2% e0,5% in termini tendenziali. Una buona notizia viste le situazioni internazionali, ma che comunque non è vista con ottimismo dato che la stima del quarto trimestre era stata data al ribasso rispetto al +0,8% prima che iniziasse il conflitto tra Israele e Hamas.. Pil in, ma la guerra si fa sentire Nel quarto trimestre 2023 l’...