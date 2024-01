Piersilvio Berlusconi | il governo sta facendo bene | tutti gli indicatori macroeconomici sono positivi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Mi tirano continuamente in ballo, ma ad oggi penso e spero che Forza Italia possa fare un buon lavoro”. Lo ha detto l’ad di Mfe Pier Silviodurante un incontro a Cologno Monzese, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se fosse dell’idea di scendere in campo in politica, alla guida di Forza Italia. “Antonio Tajani -ha detto il secondogenito del cav- è la persona giusta, ha una leadership basata su una qualità che io considero importantissima che è la serietà”. Il punto, piuttosto, “non è di sostituire la leadership di mio padre, che è impossibile, ma di avere una squadra di persone capaci di portare avanti il suo progetto. Ecco -ha aggiunto- questa squadra va arricchita anche con delle presenze giovani, che possano portare a una crescita”. “Oggettivamente – ha aggiunto – ho una visione positiva dell’operato del, banalmente ...

Ora è ufficiale: Vladimir Luxuria alla conduzione de L'Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi lo ha comunicato alla stampa. Si sono sciolti gli ultimi ...C'è posta per te sabato 10 febbraio non andrà in onda, in concomitanza con la serata finale di Sanremo2024. È Pier Silvio Berlusconi a spiegare che Mediaset non farà controprogrammazione ...Lo ha detto l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in occasione di un incontro stampa a Cologno Monzese.L'ad di Mediaset ha ribadito che riguardo al suo impegno politico "la ...