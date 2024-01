Piccoli comuni | l’Arci | “No a feudi senza limiti mandato”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa nota di Arci Avellino: “L’abolizione del limite dei mandati per la carica di sindaco neideve diventare l’occasione per avviare una riflessione profonda su democrazia e cura del territorio. Per questo esprimiamo profonda preoccupazione rispetto ad una scelta che rischia solamente di tappare provvisoriamente una falla ben più ampia e decisamente esplosiva. Siamo, infatti, in una fase storica in cui la partecipazione elettorale e democratica attraversa una crisi strutturale e manca a nostro avviso una riflessione seria su questo, e, nel frattempo, si trovano soluzioni di segno opposto o, nella migliore delle ipotesi, del tutto insufficienti. Vi è poi un tema di metodo. La partecipazione o è reale coinvolgimento o non è tale. Questa decisione, presa ancora una voltail coinvolgimento ...