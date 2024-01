Picchiato dopo il furto | il 40enne resta in ospedale Gli auguri dei colleghi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Cascina (Pisa), 31 gennaio 2024 –inildomenica serail- accusati tre uomini - alla Conad di Cascina. I tre (due sono stati arti, uno si sta ancora cercando) avevano preso generi alimentari per 160 euro. Poi - la ricostruzione del personale e dei carabinieri intervenuti- hanno cercato di lasciare il market. Ma è intervenuto il personale del supermercato. "Ecco, poi quando dicono che noi stranieri non rispettiamo le regole...", avrebbe commentato il, anche lui non italiano, verso i tre di origine romene. E’ a quel punto che sarebbe scattata la violenza. Il cliente sarebbe stato preso a calci e pugni: ha una frattura scomposta della gamba e ha una prognosi di 40 giorni. ...

