Piazze e atenei | dove prolifera la discriminazione dopo il 7 ottobre

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In Italia c’è stata unazione di atti discriminatori a partire dal 7, giorno dell’attacco di Hamas in Israele: fino al 31 dicembre sono arrivate all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori 200 segnalazioni; erano state solo 17 nell’analogo periodo del 2022. E sempre dal 7si contano 20 segnalazioni da parte di studenti universitari israeliani. Sono i numeri forniti ieri dal prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia convocato dalla Commissione parlamentare per il contrasto all’intolleranza, al razzismo e all’antisemitismo. Anche le manifestazioni hanno subito un “aumento enorme”il 7. Sono state complessivamente 890, delle quali 661 in solidarietà con il popolo palestinese, 30 a favore di Israele e 199 genericamente per la pace. Nel corso di ...