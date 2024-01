Pezzotta | l’inaugurazione del point spostata di una settimana | sarà il 17 febbraio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bergamo.il 17alle 17 e non il 10, come era stato previsto. L’apertura del quartier generale di Andrea, candidato sindaco del centrodestra, slitta di una. A determinare le ragioni della decisione non il ritardo nei preparativi della campagna elettorale, piuttosto la volontà di non sovrapporreal Giorno del Ricordo dedicato al massacro delle Foibe. Ildel civico indicato da Fratelli d’Italia e sostenuto anche da Lega e Forza Italia, situato al primo piano della Galleria Mazzoleni,il luogo di riferimento dell’avventura elettorale che attende l’avvocato penalista bergamasco. Festa a parte, il punto di raccordo die degli alleatiperò di fatto operativo già da ...