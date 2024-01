Petrolio | retromarcia di Riad sull’espansione Svolta ecologica o segnale strategico?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nei giorni in cui le tensioni in Medio Oriente dettano i tempi dell’attenzione globale, l’Arabia Saudita ha compiuto una mossa sconcertante abbandonando i suoi progetti di espansione della capacità di estrazione di greggio. Il ministero dell’Energia ha indicato a Saudi Aramco di mantenere la capacità massima a quella attuale, ossia 12 milioni di barili al giorno, come ha annunciato martedì la stessa compagnia statale di idrocarburi. Significa che i piani multimiliardari per portarla a 13, a pochi mesi dall’apertura del primo di una nuova serie di pozzi, sono stati accantonati quasi da un giorno all’altro – perlopiù senza una motivazione esplicita. Sembra una vera rivoluzione per il primo produttore dial mondo, che ha passato gli ultimi mesi a esaltare le virtù dell’oro nero. In autunno l’Opec, guidato da, sosteneva la necessità di ...