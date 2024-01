Peste suina africana | i nuovi casi che preoccupano Cosa fare se si trova una carcassa di cinghiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gennaio 2024 -(PSA): il caso di Parma –confermato il 29 gennaio – aggiorna la statistica e si aggiunge ai 18tra i cinghiali, 12 in Liguria e 6 in Piemonte di cui due in provincia di Asti, entrambi a Quaranti. Con l’ultimo aggiornamento diffuso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta sono ora 1.253 icomplessivi dall’inizio dell’emergenza, 669 in Liguria, 583 in Piemonte, uno in Emilia Romagna. Il caso di Parma, fa sapere l’Ausl in una nota, è stato confermato in unselvaticoto morto da un cacciatore, nel Comune di Tornolo, e segnalato al servizio veterinario della Azienda USL di Parma. Primo caso in Emilia Romagna nel 2024 "Il ...