Persona 3 Reload | finalmente ci siamo | ecco il trailer di lancio!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In queste ore, Atlus ha divulgato ildi lancio di, il remake dell’originale capolavoro in arrivo il 2 febbraio su PC e console: vediamolo insieme, in questo articolo dedicato Il febbraio che sta per arrivare è quantomeno impegnativo, dal punto di vista videoludico. Tantissime sono le grandi produzioni attese che usciranno proprio nel corso del mese, da Granblue Fantasy Relink a Suicide Squad: Kill the Justice League, e che culminerà, il 29 febbraio, con Final Fantasy 7 Rebirth. Nel mentre, il prossimo 2 febbraio, gli appassionati di JRPG potranno mettere mano a, remake dell’originale capolavoro per PlayStation 2 che arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e sarà disponibile, sin dal day one, su Xbox Game Pass. E, in attesa proprio del lancio ...