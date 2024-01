Percy Jackson e gli Dèi dell’Olimpo | la recensione del finale | nel segno della slealtà

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ladidie gli Dèi dell'Olimpo, la prima stagioneserie tratta dai romanzi di Rick Riordan, in cui vengono svelati i piani di tutti i personaggi e il protagonista acquista maggiore consapevolezza. L'inizioguerra è vicino.ha fatto un percorso molto simile a Harry Potter e, alla fine del primo anno al Campo Mezzosangue, che racchiude tutti i semidèi e figli proibiti delle antiche divinità greche, si ritrova più forte e consapevole di quando ha iniziato ed era stato catapultato in un mondo di cui non sospettava nemmeno l'esistenza. Si è anche reso conto che una guerra col suo Voldermort è imminente e nessuno potrà fermarne l'inizio, bensì solamente (forse) la fine. Dopo essere rimasti coinvolti ed ...

Di solito, gli showrunner aspetterebbero fino a quando una seconda stagione della loro serie avrebbe avuto il via libera prima di mettersi al lavoro, ma le menti dietro Percy Jackson and the Olympians ...La recensione di finale di Percy Jackson e gli Dèi dell'Olimpo, la prima stagione della serie tratta dai romanzi di Rick Riordan, in cui vengono svelati i piani di tutti i personaggi e il protagonista ...Ora che il finale della prima stagione è arrivato in streaming, scopriamo se questo rimanda a ciò che vedremo in una eventuale seconda.