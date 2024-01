Perché l’Italia guarda alle reti di trasporto trans-Caspiane e al Kazakhistan

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non solo Africa, ma anche Asia: i 10 miliardi di euro annunciati in occasione dell’Investors Forum rappresentano il primo tassello di quel Global Gateway che punta ad allacciare Vecchio continente e bacino asiatico, nella consapevolezza che le mutate condizioni economiche e geopolitiche a quelle (e a queste) latitudini non possono rimanere senza una contromossa politica. In questo senso ilCaspianport Corridor che collega Europa e Asia centrale è parte strategica di una nuova era, conmolto interessata. Premessa La premessa da cui il Forum degli investitori è partito è che, in base ad un paper del giugno 2023 in cui si analizzavano i collegamenti disostenibili tra Europa e Asia centrale, guidato da Bers e Commissione europea, è emersa un’esigenza di 33 progetti infrastrutturali e 7 ...