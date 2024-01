Perché la protesta dei trattori ci riguarda tutti e ciascuno di noi dovrebbe sostenerla

Da qualche settimana, le piazze di tutta Europa sono animate dalle proteste degli agricoltori . Il motivo è semplice: l’agricoltura europea non è più ... (quifinanza)

Gli agricoltori affermano di non essere pagati abbastanza e di essere soffocati dalle normative europee sulla protezione ambientale (vanityfair)

Agricoltori - chi sono i leader della protesta e perché c’entrano i Forconi. Danilo Calvani : “Un patto con i contadini francesi”

Roma, 27 gennaio 2024 – Agricoltori in rivolta in Italia ma anche in mezza Europa, dalla Francia alla Germania. Ma chi sono i leader della protesta ... (quotidiano)