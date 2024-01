Perché ho scelto Montecarlo | Jannik Sinner | scacco matto ai moralisti del fisco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Con il mio primo coach ho iniziato ad allenarmi lì e gli avevo detto che l'avrei presa anche io. A Monaco ci sono tanti giocatori con cui allenarsi, ci sono palestre e tutti i servizi. Mi sento a casa, sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato con zero problemi". Così, vincitore all'Australian Open, spegne le polemiche sulla residenza adurante la conferenza stampa celebrativa del suo primo titolo Slam vinto a Melbourne. Poi il campionissimo azzurro ha anche parlato delle sue abitudini e dei segreti del suo successo: "Una mia qualità? Non è facile... forse il lavoro. Non ci sono segreti. Per arrivare al traguardo bisogna lavorare, forse più degli altri. Quanto uno è professionale... Io mi sveglio al mattino e la prima cosa che penso è: mi devo allenare". E ancora: "Nella mia testa è ...