Percezione della corruzione | Italia al 42° posto su 180 Paesi

In un mondo dominato dall'immagine, la fotografia digitale si è affermata come strumento quotidiano di espressione e comunicazione. A La Stampa il ... (orizzontescuola)

«Ah, sono fortunata, mio marito mi aiuta molto in casa ». Applausi o brividi lungo la schiena? È chiaro , gli uomini di oggi non assomigliano ai loro ... (iodonna)

In diretta dallo Spazio Europa la presentazione l’Indice di percezione della corruzione 2023 di Transparency International. Intervengono Michele ... (ilfattoquotidiano)

Una recente sentenza ha confermato il sequestro preventivo dei crediti in capo al cessionario, a prescindere dalla sua responsabilità in termini di reato. Valutarne la qualità a monte assume così un v ...L’assegno di disoccupazione, Naspi o Dis-Coll, sale fino a mille euro all’anno. È l’effetto della rivalutazione all’inflazione, che dopo le pensioni e il riscatto ...Altre domande sono relativi alla posizione dell’utente al momento della ricezione del messaggio (regione, provincia, luogo esatto). Ci sono poi quesiti in merito alla percezione di IT-Alert (quale ...