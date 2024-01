“Per non dimenticare” | venerdì a Falciano del Massico l’evento con la proiezione di “Anna Frank e il diario segreto”

Molti non lo sanno ma è possibile accedere ai servizi INPS senza SPID . Con questo metodo non perderai le agevolazioni . Sul portale dell’ INPS sono ... (cityrumors)

L’Udinese premiata per il razzismo : a porte chiuse solo la curva e non tutto lo stadio . Accolto parzialmente il ricorso del L’Udinese . E dopo la ... (ilnapolista)

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha annunciato che il programma “C’è Posta per Te”, condotto da Maria De Filippi, non ... (thesocialpost)

«È fondamentale che non debba scontare neppure un giorno in eccesso di una pena che ancora neppure sappiamo se abbia fondamento».quanto a Montecarlo ci sono tanti giocatori per allenarsi, vi sono strutture perfette. Li' mi sento a casa. Sanremo Faccio il tifo da casa, e' un evento bello ma adesso devo tornare ad allenarmi.Nel complesso, secondo una verifica attuata a dicembre dall’Adsp e un confronto con gli Enti territoriali, sono 160 i soggetti interessati, sulla base della legge 118 del 2022, in tutto il sistema ...