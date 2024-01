“Penso al ritiro”, l’ex Serie A sorprende: gelo fra i tifosi (Di mercoledì 31 gennaio 2024) l’ex Serie A sorprende i propri tifosi con le dichiarazioni rilasciate da poco. Al centro della discussione, il ritiro dal calcio giocato. Gli ultimi anni hanno visto passare numerosi campioni nelle fila della Serie A, in grado di emozionare i tifosi e di avvicinare quanto più pubblico possibile al nostro campionato. Ne sono senz’altro un esempio i vari Cristiano Ronaldo, Callejon, Icardi, Joao Cancelo, Salah, Alisson e chi più ne ha più ne metta. Fra questi, quindi, figura senz’altro il profilo di Dries Mertens, giunto in quel di Napoli nella lontana stagione 13/14 rimanendovi fino al 21/22, salutando la squadra partenopea da miglior marcatore della storia azzurra per accasarsi al Galatasaray. Ebbene, proprio il belga, dopo due stagioni in Turchia con tanto di ... Leggi tutta la notizia su rompipallone (Di mercoledì 31 gennaio 2024)i propricon le dichiarazioni rilasciate da poco. Al centro della discussione, ildal calcio giocato. Gli ultimi anni hanno visto passare numerosi campioni nelle fila dellaA, in grado di emozionare ie di avvicinare quanto più pubblico possibile al nostro campionato. Ne sono senz’altro un esempio i vari Cristiano Ronaldo, Callejon, Icardi, Joao Cancelo, Salah, Alisson e chi più ne ha più ne metta. Fra questi, quindi, figura senz’altro il profilo di Dries Mertens, giunto in quel di Napoli nella lontana stagione 13/14 rimanendovi fino al 21/22, salutando la squadra partenopea da miglior marcatore della storia azzurra per accasarsi al Galatasaray. Ebbene, proprio il belga, dopo due stagioni in Turchia con tanto di ...

