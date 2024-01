Pensioni | alla Posta sono in pagamento da giovedì 1 febbraio

Operazione privatizzazioni. Poste Italiane, Eni, Ferrovie ma anche la concessione del Lotto: in tre anni lo Stato punta a incassare 20 miliardi di euro, con l’obiettivo però di ...Sul rateo di febbraio sono stati applicati i conguagli rispetto all’Irpef applicata del 2023. In alcuni casi devono essere restituite alcune cifre a rate ...Febbraio, le pensioni al centro dell'agenda politica e non solo. Quando arriveranno i nuovi importi e in cosa cambieranno.