Pedro Sanchez umiliato | governo a rischio | la Spagna piomba nel caos

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'amnistia per gli indipendentisti catalani accusati dalla Giustizia spagnola di eversione per il referendum secessionista del 2017 doveva sancire il sostegno del partito catalano Junts per Catalunya (“Insieme per la Catalogna”) al fragilePSOE -Sumar del premier socialista. E invece la proposta di legge è stata ieri pomeriggio respinta dalla Camera del Parlamento di Madrid, che l'ha rimandata indietro alla Commissione Giustizia. Ad appena un paio di mesi dalla formazione del nuovo esecutivo, il terzo, guidato da, varato il 21 novembre scorso, larischia di tornare ancora alle urne, a nemmeno un anno dalle ultime elezioni politiche, quelle del giugno 2023. L'amnistia è stata bocciata per 179 voti contrari a 171. Curiosamente, lo stesso divario, a parti invertite, ...

In Spagna, la legge sull'amnistia per gli attivisti indipendentisti catalani e le persone coinvolte nel referendum del 2017 è stata respinta.