Pd | Guerini a Conte | ' bellicista? Noi dalla parte della difesa della libertà' **

I «cattolici adulti» si son fatti vecchi, ma nel Pd stanno ancora a litigare sulla bioetica. Come se nulla fosse. Come se fossimo tornati indietro di diciotto anni, quando sui Pacs, poi Dico, insomma ...Nelle chat dei parlamentari del Pd oggi i messaggi sono tutti su Conte e le sue parole ambigue e sorprendenti da Fazio ...La riunione in questione è quella della direzione provinciale del Pd di Verona, convocata da Bonfante per il 5 febbraio. Il timore è che si tramuti in un "processo". Già gira voce che parte del ...