PAZZA canzone Loredana Bertè Sanremo 2024 | testo e significato

Ti muovi di Diodato testo. Dopo aver trionfato nel 2020, Diodato torna in gara al Festival di Sanremo: testo e significato della canzone.Il brano di Maninni scambiato con una dei Måneskin, i versi inventati, la parola “amore” usata 55 volte per descrivere i testi in gara. Abbiamo interrogato ...“Pazza” di Loredana Bertè testo. Dodicesima partecipazione in gara per Loredana Bertè che porta un pezzo autobiografico.