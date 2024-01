Paventi | «Inter-Juventus con Inzaghi spesso positiva! Un traguardo»

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Prosegue l’avvicinamento adi domenica sera (ore 20.45)., in collegamento da Sky Sport 24, ricorda i precedenti con. AL MEGLIO – I numeri, citati da Andrea, fanno ben sperare in vista di domenica: «Sono stati confronti che, soprattutto nella gestione Simone, hanno portato risultati positivi. L’ha battuto lain campionato, in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, poi sono arrivate anche delle sconfitte e il pareggio ben ottenuto all’andata. Ma negli ultimi anni sono arrivate più soddisfazioni. L’ha la consapevolezza e la voglia di raggiungere questo, sapeva anche di poterci arrivare dietro in classifica invece può dare quella zampata ...

Paventi non ha dubbi sul livello raggiunto dall’Inter, che ieri ha spazzato via la Lazio nella semifinale di Supercoppa per 3-0. CONSAPEVOLE ? ... (inter-news)

Paventi non ha dubbi su Inzaghi , neo vincitore di un’altra Supercoppa italiana, l’ottava nella storia nerazzurra e la quinta in assoluto per ... (inter-news)

L’Inter, dopo la Supercoppa, sfiderà la Fiorentina in trasferta. Un match in cui mancheranno sicuramente due titolari per squalifica. Il giornalista ... (inter-news)

Barella, squalificato per la gara vinta con la Fiorentina, ha approfittato dello stop per recuperare energie: da domani sarà di nuovo in gruppo così come Calhanoglu, anche lui assente a Firenze. Contr ...L’Inter è passata domenica a Firenze e ora si sposta già l’attenzione al derby d’Italia contro la Juventus. Per Cecchi, intervenuto stamattina a Microfono Aperto su Radio Sportiva, lo scontro diretto ...Secondo Andrea Paventi c'è una caratteristica che Simone Inzaghi vuole sfruttare per Inter-Juventus, così come uno scenario inatteso.