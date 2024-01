Paul MchDonagh-Smith | “IA fondamentale in sanità”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “L'intelligenza artificiale sta avendo un impatto sempre più importante anche nel campo della. Si sta lavorando per sviluppare sistemi di IA in grado di assistere i professionisti sanitari nelle loro attività quotidiane. Ciò include la creazione di algoritmi in grado di analizzare enormi quantità di dati medici, aiutandoli così a diagnosticare e trattare le