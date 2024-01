Patto militare a livello superiore | cosa c' è dietro il piano di Russia e Cina

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) I ministri della Difesa di, Sergei Shoigu e Dong Jun, sono stati impegnati in una riunione in videoconferenza. Mosca e Pechino intendono rafforzare ulteriormente la partnership strategica

grave preoccupazione per l' impatto umanitario della recente escalation militare nello Yemen e nel Mar Rosso è stata espressa oggi da 26 ... (247.libero)

Sono due gli assessori uscenti, Mezzacapo e Cintorino: si stima che i posti saranno dimezzati. In corsa anche Pompignoli e Bentivogli ...Nel 2023 la spesa militare degli alleati europei del Patto Atlantico ha raggiunto i 64,6 miliardi di euro, un aumento pari al +270% nel giro di un decennio. Uno sproposito se si considera che nello st ...Un piano ambizioso, che prevederebbe hotspot in Africa come quelli ipotizzati nel Patto Italia-Albania e che Meloni vuole ...si è avvicinata a Tripoli è stata molto influente dal punto di vista ...