Pattinaggio artistico | caso Valieva Parla Tutberidze | “Chi l’ha difesa? Non poteva esserci verdetto peggiore”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo due anni di silenzio,Eteri. L’allenatrice di Kamila, fuoriclasse russa ufficialmente squalificata per quattro anni dal CAS per essere risultata positiva al doping, hato apertamente delriguardante la sua allieva su un lungo post pubblicato su Instagram nella giornata di oggi. La coach a capo dello staff tecnico, secondo buona parte dell’opinione pubblica responsabile di quanto accaduto, ha commentato la sentenza lasciando trasparire molta amarezza, difendendo il proprio operato e sottolineando alcuni punti oscuri della vicenda: “Sono ormai due anni che mi astengo dal commentare la situazione relativa al doping di Kamilarilevato ai Nazionali Russi del 2021, nonostante l’odio immeritato incessante e le accuse rivolte nei miei confronti ...

E' Vincenzo Nibali il primo grande nome, annunciato da Valter Nieri per il 25.o Premio Fedeltà allo Sport che si terrà nel corso della tradizionale cena, lunedì 3 giugno all'Hotel Country Club di Grag ...Parco Albanse, nei giorni del carnevale la Biennale porta per la prima volta in Italia Le Patin libre: pattinaggio libero e più libere non potrebbero essere le evoluzioni dei quindici ballerini della ...Si profila un’edizione altamente spettacolare e ricca di nomi di grande prestigio dove verranno premiati dei miti dello sport che in carriera hanno vinto titoli mondiali nel calcio, ciclismo, volley e ...