Partita la “fusione” tra Quick Share e Nearby Share | l’app si aggiorna e si allarga

Vodafone ci ha pensato per più di un mese, ma alla fine ha deciso – per la seconda volta nel giro di un anno e mezzo – di non accettare l’offerta di fusione in Italia avanzata lo scorso 18 dicembre da ...Vodafone aveva già rifiutato un'offerta a febbraio 2022. Secondo indiscrezioni di mercato, Vodafone starebbe valutando una combinazione con Fastweb. Per iliad, a questo punto, non si esclude una joint ...Iliad-Vodafone: la fusione della attività in Italia sfuma con la notizia ufficiale del rifiuto da parte dell'azienda inglese dell'offerta, rinnovata, della società francese. Nel comunicato del gruppo ...