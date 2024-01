Parroco lascia per amore di una donna | “Fiero dei fedeli”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Don Antonio Romano, parroco di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, è finito al centro della cronaca perché ha annunciato su Facebook che si è innamorato di una donna e ha deciso di lasciare la tonaca. Don Antonio ha deciso di lasciare i suoi parrocchiani e il ministero sacerdotale e ha voluto ringraziare i parrocchiani per gli auguri che gli sono stati fatti. "Ho avuto la conferma – scrive in un post – che siete molto più aperti, comprensivi e lungimiranti rispetto a quei pochi bigotti senza cuore che sanno solo condannare o spettegolare. Siete stati un esempio di grande maturità e di sensibilità. Ve ne sarò sempre grato. Farò del mio meglio per continuare ad essere utile per il nostro amato paese". Nell'ottobre scorso, don Antonio aveva comunicato al vescovo della Diocesi ...