Parigi | maxi-furto al ristorante di Ratatouille | rubati 1 | 5 milioni di euro di vino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – Ottantatré bottiglie did’annata scomparse per un valore di 1,5di: questo è il bilancio delche ha sconvolto il ‘La tour d’argent’, uno dei ristoranti più prestigiosi di, che ha ispirato il film della Pixar ‘’. Ma questa volta i topi non c’entrano nulla: le autoritàne hanno aperto un’inchiesta perda un magazzino di merci, a indagare sarà la terza divisione della polizia giudiziaria della capitale francese. Non risultano, al momento, segni di scasso; non si sa neanche con esattezza quando le bottiglie siano scomparse: il lasso di tempo sospetto è molto ampio, e va dal 2020 ad oggi. Stando a ActuParis, la scoperta è stata fatta giovedì scorso, quando ...