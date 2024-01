Parigi 2024 | primi pass azzurri nella maratona | Yaremchuk ed Epis qualificate per i Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Aumenta di due unità il plotone azzurro in vista dei prossimidi. Quest’oggi, in base al ranking utile per la qualificazioni alle Olimpiadi francesi, sono arrivati idueper i nostri colori. Sarà una prima volta per Sofiia, che grazie al crono di 2h23’16” fatto registrare lo scorso dicembre a Valencia potrà essere protagonista in estate tra le strade della capitale transalpina per la prova più iconica dei. Assieme a lei anche Giovannacon il suo tempo di 2h23’46” risalente allo scorso 23 aprile ad Amburgo. TUTTI GLIQUALIFICATI Sesarà debuttante ai, per...