Paolo Bonolis | confermato il ritorno alla Rai | ecco quale programma condurrà

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Solo qualche giorno fa,hadi volersi prendere una pausa dal piccolo schermo televisivo. In particolare si è parlato del suo contratto con Mediaset in scadenza a giugno, il cui rinnovo non ci sarà. Non a caso, il conduttore romano ha parlato di ricerca di nuovi stimoli e del bisogno di mettere in ordine le idee. Tuttavia, in queste ore è spuntata la voce secondo cui, dopo la pausa che potrebbe durare meno di un anno, la Rai sarebbe già pronta ad ingaggiarlo.: si avvicina ilRai L’avventura dia Mediaset sta per concludersi e lo farà ufficialmente a giugno, quando il suo contratto terminerà. Una lunga pagina a Cologno Monzese, una delle tante della sua brillante carriera, ...

Il prossimo giugno scadrà il contratto che vincola Paolo Bonolis a Mediaset in maniera esclusiva. Come rivelato da lui stesso in una recente ... (tvpertutti)

A giugno scade il contratto di Bonolis a Mediaset e per ora il presentatore non sa ancora cosa succederà: «Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto ...Tirato per la racchetta, Sinner non andrà a Sanremo e beato il paese che ha tempo per discutere di questi appassionanti tira-e-molla. Amadeus si è persino scusato spiegando di ...Le novità del palinsesto Mediaset di febbraio prevedono un passaggio per Ciao Darwin al mercoledì sera dal 14/02 ...