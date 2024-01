Panchina Milan | Motta in pole position | ‘assist’ per Zirkzee in rossonero?

Pioli via dal Milan, Conte o Thiago Motta per il futuro La dirigenza ha scelto il successore per la panchina L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan, co ...La scelta per il futuro allenatore del Milan è una corsa a due tra Thiago Motta e Conte: la preferenza dei rossoneri L’edizione odierna di Tuttosport ha ...Panchina Milan – In casa rossonera ci si interroga sul futuro in relazione alla guida tecnica della prossima stagione. A prescindere dalle voci, Stefano Pioli ha tutte le possibilità di giocarsi la ...