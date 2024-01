Panathinaikos-Olimpia Milano oggi in tv | Eurolega basket 2024 | programma | dove vederla | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’EA7 Emporio Armanitorna in campo stasera per il ventiquattresimo turno di. I biancorossi scendono in campomercoledì 31 gennaio all’Oaka Altion di Atene – inizio del match alle ore 20:15 – contro i greci delnel match valido per la ventiquattresima giornata della regular season 2023-. Torna in campo questa sera l’EA7 Emporio Armanie per la ventiquattresimoa giornata dell’sfiderà ilall’Oaka Altion di Atene. E dopo la bella vittoria, seppur sofferta, ottenuta contro il Barcellona Melli e compagni sono chiamati a un difficile colpo su uno dei parquet più ostici del Vecchio Continente e farlo contro una formazione attualmente quarta in classifica. Con la zona playin sempre distante ...