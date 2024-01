Paltrinieri | «Non reggo più i regimi di un tempo Dopo Parigi valuterò se continuare»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il nuotatore Gregorioha rilasciato un’intervista a Repubblica sul suo percorso professionale in vista delle Olimpiadi di. A quali e quante medaglie punta a? «Difficile da dire adesso. Spero di essere ancora competitivo su tutte e tre le distanze». La 10 km sarà nella Senna… «Un palcoscenico scintillante. Ci ho già nuotato, ma in un altro punto. E’ un fiume molto largo, imponente. E anche se l’acqua è sporca, preferisco nuotare in un’atmosfera elettrica al centro di, piuttosto che un bacino anonimo. Anche se non è l’ideale gareggiare dove i russi non vanno e se vanno non partecipano gli ucraini. Lo sport dovrebbe unire». Basta al Greg onnivoro? «Quando nuoto 16 km al giorno per svariate settimane arrivo a livelli di stress da cui iniziano i guai fisici. Anche se la mia indole mi porta ...