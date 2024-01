Pallanuoto | Mondiali Campagna Obiettivo primato girone e pass Parigi

L’ultimo treno, nella p alla nuoto maschile, per ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 arriverà ai Mondiali di Doha, in Qatar, ... (oasport)

Per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella p alla nuoto femminile l’ultima occasione arriverà ai Mondiali di Doha, in Qatar, in ... (oasport)

Da lunedì 5 a sabato 17 febbraio si terranno a Doha, in Qatar, i Mondiali di Pallanuoto : il Settebello avrà l’ultima occasione per qualificarsi alle ... (oasport)

Tutto pronto per la seconda di tre manifestazioni importanti in quest’annata lunghissima per la Pallanuoto . Dopo gli Europei, che al maschile si ... (oasport)

Il ct del Settebello: 'Croazia, Montenegro e Serbia favorite ma possiamo fare un grande percorso' ROMA (ITALPRESS) - 'Il primo posto nel girone ...Tutto pronto per la seconda di tre manifestazioni importanti in quest'annata lunghissima per la pallanuoto. Dopo gli Europei, che al maschile si sono svolti in Croazia, ecco subito i Mondiali a Doha, ...Le azzurre di Carlo Silipo devono conquistare il pass olimpico nella rassegna iridata di Doha. Gli orari di tutte le partite del girone: l'esordio domenica 4 febbraio con la Gran Bretagna ...