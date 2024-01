Pallanuoto | le avversarie dell’Italia ai Mondiali per gli ultimi 4 pass olimpici Tagliandi probabilmente già assegnati?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Da lunedì 5 a sabato 17 febbraio si terranno a Doha, in Qatar, idi: il Settebello avrà l’ultima occasione per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, infatti nel corso della rassegna iridata verranno messi in palio gliquattro biglietti per i Giochi non ancora. Sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e Spagna, e tutte le Nazionali citate saranno presenti ai. In Qatar saranno otto le selezioni in corsa per i quattroa disposizione, ovvero Italia, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro e Romania. Pare esserci una notevole spaccatura dal punto di vista tecnico tra le otto Nazionali alla ricerca della qualificazione: Italia, Croazia, Serbia e ...