Pallanuoto femminile | le avversarie dell’Italia per gli ultimi due pass olimpici | sarà corsa a tre?

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ai Mondiali 2024 diin programma a Doha, in Qatar , da domenica 4 a venerdì 16 febbraio, saranno messi in palio glidueper le Olimpiadi di Parigi 2024: il Setterosa avrà dunque un’ultima occasione per andare ai Giochi. Sono otto i Paesi già qualificati, tutti presenti alla rassegna iridata, ovvero Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia, Cina, Stati Uniti, Sudafrica e Grecia. In Qatar saranno dunque otto le Nazionali inper i duea disposizione, ovvero Italia, Ungheria, Kazakistan, Singapore, Canada, Brasile, Nuova Zelanda e Gran Bretagna. Sulla carta, dunque, le Nazionali che paiono maggiormente accreditate per ottenere isaranno due tra Italia, Ungheria e Canada, con azzurre e nordamericane ...

L'ultima occasione per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella pallanuoto, sia al maschile che al femminile, arriverà ai Mondiali di Doha, in Qatar, in programma dal 4 al 17 febbraio (4-1 ...Linda Cerruti, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Carmen Rocchino, Giulia Vernice, Francesca Zunino, Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia difenderanno i colori azzurri; ci sarà anche lo statunitens ...Un inizio di anno veramente intensissimo per la pallanuoto. Neanche il tempo di terminare gli Europei, che al femminile si sono svolti in quel di Eindhoven, che ci si ributta in acqua verso i Mondiali ...