Pallamano | Finals Coppa Italia 2024 | reso noto il programma della manifestazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La Federazionena Giuoco Handball hailper le Finaldi, che si giocherà al Play Hall di Riccione dall’1 al 4 febbraio prossimi. Le migliori otto squadreSerie A Gold e le migliori otto squadreSerie A Femminile si sfideranno in scontri ad eliminazione diretta per arrivare alle finalissime che assegneranno i trofei. Le squadre qualificate al maschile e gli accoppiamenti dei quarti di finale: Alperia Black Devils – Raimond Ego Sassari, Brixen – Teamnetwork Albatro, Conversano – Bolzano e Sidea Group Fasano – Cassano Magnago. Le squadre qualificate al femminile e gli accoppiamenti dei quarti di finale: Jomi Salerno – Starmed TMS ...

