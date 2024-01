Pakistan | ex premier Imran Khan condannato a ad altri 14 anni per corruzione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Islamabad, 31 gen. (Adnkronos) – L’exe sua moglie Bushra Bibi sono stati condannati a 14di carcere, il giorno dopo la condanna a 10, che è stato estromesso dalla carica di primo ministro dai suoi oppositori nel 2022, sta già scontando una pena detentiva di tredopo essere statoper. Ieri era statoper aver divulgato segreti di Stato e oggi gli sono stati comminati14per un caso diha affermato che le sentenze a suo carico sono politiche. Queste ultime condanne arrivano appena una settimana prima delle elezioni nazionali in, nelle quali gli sarà impedito di candidarsi. Si ritiene che le sentenze verranno scontate contemporaneamente.è già detenuto dallo scorso agosto. Sua moglie Bushra Bibi era in custodia cautelare durante il processo, che riguardava le accuse secondo cui la coppia aveva venduto illegalmente doni statali ricevuti per profitto personale. L'articolo CalcioWeb.