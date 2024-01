Pakistan | 14 anni a ex premier Khan e sua moglie per corruzione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'exdel, Imran, e suasono stati condannati oggi a 14di carcere per: lo riportano i media locali.era stato condannato ieri a diecidi carcere in un caso in cui era accusato di aver divulgato segreti di Stato. L'ex primo ministro pachistano e suaBushra Bibi sono stati condannati pernel cosiddetto caso Toshaa (archivio delle donazioni statali). La sentenza fa seguito a una denuncia presentata contro di loro dal National accountability bureau (Nab), l'organismo anti-del Paese, per irregolarità sul deposito di doni di Stato ricevuti quando Imranera al potere. La sentenza ...

