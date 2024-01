Pakistan | 14 anni a ex premier e sua moglie per corruzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L'exdel, Imran Khan, e suasono stati condannati oggi a 14di carcere per: lo riportano i media locali. Khan era stato condannato ieri a 10di carcere in un caso in cui era accusato di aver divulgato segreti di Stato.