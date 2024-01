PagoPa su App Io | ecco una nuova funzionalità per un accesso più rapido

Grazie alla collaborazione con Mooney, basta inquadrare il codice QR della fattura dall’app di PayPal per effettuare il pagamento. Italia ... (dday)

(Adnkronos) – Un miliardo di transazioni gestite tramite la piattaforma dei pagamenti PagoPa dal 2016 a oggi – per un controvalore di 200 miliardi ... (nuovasocieta)

(Adnkronos) – Un miliardo di transazioni gestite tramite la piattaforma dei pagamenti PagoPa dal 2016 a oggi – per un controvalore di 200 miliardi ... (termometropolitico)

(Adnkronos) – Un miliardo di transazioni gestite tramite la piattaforma dei pagamenti PagoPa dal 2016 a oggi – per un controvalore di 200 miliardi ... (forzearmatenews)

(Adnkronos) – Un miliardo di transazioni gestite tramite la piattaforma dei pagamenti PagoPa dal 2016 a oggi – per un controvalore di 200 miliardi ... ()

PagoPA ha annunciato nuove modalità di login sull'app IO: sarà sufficiente un login all'anno con SPID o CIE senza poi dover reinserire la password.Una novità importante che snellisce e velocizza il rapporto tra i privati e la Pubblica Amministrazione: PagoPA ha annunciato l’introduzione di una nuova modalità di accesso rapido su IO, l’app dei se ...Via al portafoglio digitale su App Io, i cittadini potranno caricare documenti di identità e accedere ai servizi della PA, ecco come funzionerà It Wallet ...