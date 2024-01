Padre Ilaria | parole Salvini fuoriluogo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 16.23 Pronta la replica deldiSalis al vicepremier e ministroche ha sostenuto che sia "assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra" e "sia presente in occasione di manifestazioni violente". "Va tutto bene, ma non si possono fare dichiarazioni di questo tipo. L'uscita dimi è parsa fuori luogo", commenta Roberto Salis all'Ansa,ildella 39enne in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito due militanti di estrema destra.

Il caso di Ilaria Salis continua ad essere al centro del dibattito politico italiano, non mancando di suscitare numerose polemiche. La domanda che tutti si pongono è se la 39enne riuscirà a tornare in ...Degli ultimi 11 mesi di vita di Ilaria Salis sappiamo molto. Non grazie alla trasparenza delle carceri ungheresi, ma dal racconto che lei stessa ha fatto sul suo calvario in prigione in una lettera ...La Russa venerdi' incontrerà Roberto Salis, padre di Ilaria, che accusa: "sta crescendo un'onda per cercare di screditare le azioni di mia figlia". Salvini: "Se è colpevole è incompatibile con ...