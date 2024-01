Osimhen | il Napoli pensa già all’erede e rinnova Politano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Preso atto delle parole die di De Laurentiis sul futuro dell’attaccante nigeriano, la società partenopea si è già messa all’opera per l’erede in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Melluso sarebbero diversi i nomi, fatto sta che il presidente azzurro non ha mai lesinato sulla scelta del bomber fin dai tempi della sere C. L’esigenza di muoversi fin da subito nasce dalla previsione di uno scenario futuro post vendita di. Il nigeriano ha firmato poche settimane fa un rinnovo con una clausola rescissoria da 130 milioni di euro che, con ogni probabilità, sarà la cifra che incasserà ilper la sua cessione. Quando tutto sarà ratificato, con i 130 milioni in cassa, ilpotrebbe essere preso per il collo dalle altre società, ...