Operaio tuttofare per stand in fiera

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Piccola azienda del settore costruzione e allestimento difieristici e scenografici in Busnago cercamulti-specializzato che svolga lavori di muratura, abbia certificato di idraulico e certificato di elettricista per costruzioni civili ed industriali. Si offre tempo indeterminato, afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/, rif. 57JAN2410/10.1.

Azienda di Busnago cerca operaio multi-specializzato con esperienza in muratura, idraulica ed elettricità per costruzioni civili e industriali. Offerta di lavoro a tempo indeterminato. Rif.