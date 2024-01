Oniverse | a Napoli digital hub a supporto omnicanalità

Oniverse, nuovo naming del Gruppo Calzedonia ...un’imponente struttura storica monumentale affacciata sul mare, posta nel centro di Napoli. Le risorse, che entreranno fin da subito a far parte del ...Avrebbe occupato per anni la palestra della scuola elementare senza mai versare i canoni e non permettendo agli alunni l'utilizzo. Oggi, è scattato il sequestro per la ...Il centro gestirà e svilupperà soluzioni software per l’e-commerce del gruppo ex Calzedonia ...