Omicidio di Cairate | Andrea Bossi ucciso con un solo fendente alla gola

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)(Varese) – Un. Preciso e diretto. Così è stato, 26 anni, trovato morto all’interno della sua casa in via Mascheroni a, dove viveva. L’autopsia rivela la causa della morte e dà certezze sull’orario: il giovane è stato ammazzato nella notte fra venerdì 26 e sabato 27 gennaio con un coltello da cucina, che non è mai stato trovato, dopo aver aperto la porta al suo assassino, un uomo secondo le testimonianze dei vicini di casa che avrebbero udito una seconda voce maschile, oltre quella ditrovato poi riverso a terra pochi metri dall’ingresso di casa con indosso ciabatte, pantaloni della tuta ed una maglietta. Qualcuno avrebbe visto il killer fuggire in via ...