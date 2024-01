Omicidio Alexandru Ivan | arrestato quarto uomo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), arrivato ilarresto a Roma: Carabinieri fermano unnella zona di Borghesiana.– IlCorrieredellacittà.comNuovi sviluppi sull’del giovane, dove in queste ore è statoungravemente indiziato di concorso nell’uccisione del 14enne. A finire in manette è “Janko”, soprannome di MK. Secondo le indagini condotte dalla Procura, l’si trovava nella macchina da cui è partito il colpo che ha messo fine alla vita didi: ilarresto Al ...

Il fermato, secondo quanto si apprende, farebbe parte del gruppo che la notte dell'omicidio si trovava a bordo dell'automobile da cui sono partiti i colpi. A tutti i sospettati è contestato il ...Un 26enne è statao arrestato per l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a colpi di pistola alla fermata della metro C Pantano di Roma. Il quarto fermato si chiama ...L’uomo, accusato di concorso in omicidio, aveva fatto perdere le sue tracce dopo l’agguato a Monte Compatri in cui ha perso la vita il 14enne ...