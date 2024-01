Olimpiadi Parigi 2024 | prove generali con il Grand Slam di judo

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La squadra azzurra diè in partenza per il primoe appuntamento di questo ultimo semestre olimpico. Con 110 nazioni rappresentate da oltre 600 atleti, ildiandrà in scena da venerdì 2 a domenica 4 febbraio nell'Accor Arena e sarà una vera e propria prova generale...