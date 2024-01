Olimpiadi Invernali Under 18 | l’Italia vince il Medagliere | è record con 11 ori

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Gangwon, 31 gennaio 2024 – Un’altra splendida edizione di una manifestazione sportiva perTeam. E i Giovani Azzurri stavolta si prendono la cima delledi Gangwon. Nell’edizione in Corea del Sud e riservata agli18, gli atleti tricolori hanno scritto la storia.è campione olimpico e si prende la cima delcon ben 11 ori conquistati e sin dal primo giorno di gare. Devono essere assegnate le ultime medaglie nell’ultima giornata di domani, maè sicura del primato e della vittoria. E’assoluto nella storia dei Giochi Giovanili. Nessun Paese, nelle quattro manifestazioni organizzate, aveva raggiunto il numero massimo di ori conquistati dagli Azzurri. La nota di Agc di coni.it precisa: ‘Pur ...

Si concludono i Winter YOG 2024 , i Giochi Olimpici giovanili Invernali , disputati a Gangwon, in Corea del Sud: dopo i primi 76 titoli assegnati, la ... (oasport)

Gangwon, 31 gennaio 2024 – L’Italia vola a 18 medaglie alle Olimpiadi Invernali Under 18, che termineranno nella giornata di domani 1 febbraio, a ... (ilfaroonline)

Straordinario risultato della Nazionale Italia na ai Giochi olimpici invernali giovanili di Gangwon in Corea del Sud. Con un giorno di anticipo ... (sportface)

Pista da bob di Cortina: il Cio conferma il suo “No” definitivo. Zaia, Carraro e Breton sul binario morto. Inutile buttare 80 milioni.Mai nessuna delegazione al mondo aveva vinto tanto nella storia degli "Yog" invernali. Malagò: "Avete scritto la storia" ...Roma, 31 gen. – Lunedì 5 febbraio 2024, in occasione della BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, “Voucher – Il Turismo in Onda” organizza, come ogni anno, l’appuntamento “Aperiviaggi Fuori ...