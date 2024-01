Olimpiadi invernali giovanili | Italia da record vince il medagliere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Straordinario risultato della Nazionalena ai Giochi olimpicidi Gangwon in Corea del Sud. Con un giorno di anticipo rispetto alla cerimonia di chiusura dell’evento a cinque cerchi riservato agli under 18, l’ha infatti vinto il. La spedizione azzurra è certa di chiudere al primo posto la speciale classifica per Nazioni, in virtù delle 11 medaglie d’oro già conquistate,assoluto nella storia dei Giochi olimpici. Purndo tutti gli eventi in programma nella nottena, né Germania né Francia, ferme rispettivamente a 8 e 7 titoli olimpici, potrà raggiungere l’. L’altroazzurro sono le 18 medaglie ...