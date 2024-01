Olimpiadi | Gangwon 2024 | Delugan | Venturini e i fratelli Senoner bronzo nella combinata nordica

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gen. - (Adnkronos) - Arriva dallail 18° podio italiano a. Lo firmano Giada, Bryane iAnna e Manuelche, all'Alpensia Biathlon Centre di PyeongChang, conquistano la medaglia dinel mixed team alle spalle di Finlandia e Slovenia. Quando manca un giorno al termine delle gare della rassegna a cinque cerchi dedicata ai migliori under 18 del mondo, l'Italia Team conserva la prima posizione nel medagliere - con 11 ori, 3 argenti e 4 bronzi - davanti alla Germania (8 ori, 5 argenti 6 bronzi) e alla Francia (7 ori, 4 argenti e 6 bronzi).

